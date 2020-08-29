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E-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM E-YDS sonuç sorgulama ekranı

e-YDS sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildi. Genel olarak yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların tercih ettiği e YDS sonuçları için katılımcıların ÖSYM’nin aday işlemleri sayfasından ÖSYM AİS aracılığı ile sonuç sorgulama ekranına erişebilecekler.

20:25 -
Haberler Eğitim
E-YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM E-YDS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “29 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavının (e-YDS 2020/10 İngilizce) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları, 29 Ağustos 2020 tarihinde saat 18.35’te ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

ÖSYM E-YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

eYDS 2020/7 sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM eYDS sonuç ekranı…

E-YDS NEDİR?

İlk kez 2013 yılında yapılan E-YDS, ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir elektronik yabancı dil sınavıdır. YDS sınavının elektronik ortama uyarlanmış hali olan sınav, YDS sınavı ile eşdeğerdir. Yani sınavın içeriği, YDS konuları ve soru dağılımı ile aynıdır ve yerleştirme esnasında YDS puan hesaplama değerleri kullanılmaktadır.

İngilizce internet ÖSYM sınav YDS YDS sonuçları
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