EBA ders tekrarı videoları… EBA ders tekrarı nasıl izlenir?

Corona virüsü nedeniyle okullarda eğitime bir süre ara verildi ardından dersler EBA TV üzerinden uzaktan eğitim olarak başladı. EBA TV üzerinden dersleri saatinde dinlemeyi kaçıran öğrenciler EBA ders tekrarı konusunda araştırmalar yapıyor. İşte EBA TV ders tekrarlarını nasıl izleyeceğinize dair detaylar…

EBA TV DERS TEKRARLARI NASIL İZLENİR?

EBA TV ders tekrarlarını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz…

EBA TV DERS TEKRARI İZLE

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 – 21:00