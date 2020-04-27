EBA indir: EBA telefon uygulaması nasıl indirilir? EBA yükleme ekranı…

EBA’ya akıllı telefonlarda da kolayca ulaşılabiliyor. EBA’yı uygulama marketlernden telefonunuza indirebilirsiniz. Haberimizin devamında EBA indirme linklerini bulabilirsiniz…

EBA UYGULAMASINDA NELER VAR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital eğitim platformu EBA; 2023 eğitim vizyonu hedefleri ve çağın gereksinimleri doğrultusunda sizler için yenilendi.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur.

EBA GOOGLE PLAY İNDİR

EBA APPLE STORE İNDİR