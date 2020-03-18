EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Adım adım EBA giriş ile uzaktan eğitim…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk corona virüsü nedeniyle Eba gov tr aracılığıyla uzaktan eğitim verileceğini duyurdu. Canlı yayın dersler hem EBA’da hem TRT’de olacak. EBA ile uzaktan eğitim hakkında detaylar…

EBA NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

“DERSLER” SAYFASI NEDİR?

“Dersler” sayfası, EBA’da yer alan ders içeriklerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen “Tüm Dersler” düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

ORTAÖĞRETİM MATERYALLERİ İÇİN TIKLA

“SAYFAM” ALANINI NASIL KULLANIRIM?





“SINAVLAR” ALANI NEDİR?

EBA içerisinde yer alan sınav, test ve alıştırma dokümanlarına bu alandan ulaşabilirsin. Farklı derslere ve sınıflara ait alt konu, konu ve ünite seviyelerinde testlerin yer aldığı sınavlar bölümünde, pekiştirmek istediğin konulara ait sınavları çözebilirsin.

ÖĞRETMENLERİN EBA SİSTEMİNE GİRİŞ İŞLEMLERİ

EBA’ya nasıl giriş yapabilirim?

“EBA Giriş” ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA’ya giriş yapabilirsiniz.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI

Öğretmen olarak öğrencilerim için EBA şifresi nasıl oluştururum?

Bu işlem, iki adımdan oluşmaktadır.

İlk adım, öğrencinize tek kullanımlık şifre oluşturmaktır.

İkinci adım ise bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak öğrencinin kendi EBA şifresini belirlemesidir. Bunun için şu adımları izlemelisiniz:

-EBA’ya giriş yaptıktan sonra profil resminizin altında yer alan menüden “Öğrenci Şifresi Oluştur” seçeneğine tıklayınız.

-Tek kullanımlık şifre vereceğiniz öğrencinizin TC Kimlik Numarasını giriniz.

-Öğrencinin ya da velisinin e-posta adresini giriniz.

-Öğrencinin ya da velisinin cep telefonu numarasını giriniz.

-“Şifre Oluştur” butonuna tıklayınız.

-Sistemin belirlediği tek kullanımlık şifreyi öğrencinize veriniz.

-Öğrencinizden bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak ve “Öğrenci Olarak EBA Şifremi Nasıl Oluştururum?” bölümünden yardım alarak kendi EBA şifresini oluşturmasını isteyiniz.