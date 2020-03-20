EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Türkiye 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime geçiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk corona virüsü nedeniyle Eba gov tr aracılığıyla uzaktan eğitim verileceğini duyurdu. Canlı yayın dersler hem EBA’da hem TRT’de olacak. Türkiye için yeni denilebilecek süreç nasıl işleyecek merak ediliyor. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, 23 Mart’tan itibaren uygulanacak sistemi değerlendirdi.

EBA NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

ÖĞRENCİ OLARAK EBA’YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

“EĞİTİM SONUNDA ÖLÇME – DEĞERLENDİRME YAPILMALI”

Hatice Yılmaz EBA ve TRT aracılığıyla devam edecek olan uzaktan eğitimi şu şekilde değerlendirdi;

“İnsanın aklına ister istemez iyi de Türkiye sanal eğitime hazır mı sorusu geliyor? “Digital 2019 in Turkey” ismiyle yayınlanan rapora göre Türkiye nüfusunun %72’si internet kullanıcısı. İnternet kullanıcılarının çok büyük çoğunluğu da elli beş yaşın altındaki kişiler. Başka bir ifade ile günümüz veli ve öğrencileri. Ancak yine de tüm öğrencilerin internet eğitimine erişebileceğini iddia etmek mümkün değil. Sanal eğitimin televizyon aracılığı ile desteklenecek olmasının internete erişim konusunda yaşanacak açığı kapatacağını düşünüyorum. Sanal eğitim konusunda asıl sorun veli ve öğrencilerin bu eğitimi ne kadar ciddiye alacakları konusunda yaşanacak gibi görülüyor. Veli ve öğrencileri sanal eğitime hazırlamak için medyaya, MEB’e ve özellikle okullara ve öğretmenlere büyük iş düşecek gibi görülüyor. Medya eğitimin aksamaması için yapacağı yayınlara sanal eğitimin önemine dikkat çekmeli. MEB veli ve öğrencilerden beklentilere yönelik bilgilendirmeler yapmalı. Okullar ve öğretmenler, veli ve öğrencileri ile iletişime geçerek öğrencilerini yapılan eğitimi sonucunda ölçme değerlendirme yapılacağı açıklanırsa yeni sistemin öğrenciler üzerinde yaptırım gücü artacaktır.

“TEKNOLOJİK DEVRİME ERKEN UYUM SAĞLAMAYA YÖNELTİR”

Çocuklarımızın LGS ve YEKS başarısı elbette önemli. Ancak bugün önceliğimiz çocuklarımızın sağlığını korumaktır.

Bu süreçte LGS’ye ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerin öncelikle kendi öğrenme sorumluluklarını üstlenmeleri, başarıya odaklanmaları, azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürmeleri ve yaptıkları çalışmaların yeterliliğini ölçmeleri gibi becerilere sahip olmaları gerekmektedir. 8.ve 12.sınıf öğrencilerini başarıya götürecek olan beceriler bu becerilerdir. Bugünden itibaren MEB tarafından kendilerine sağlanmış olan eğitim içeriklerini kullanarak tıpkı okuldaymış gibi her gün düzenli olarak çalışan ve çalışmayı aksatmayan öğrenciler istedikleri hedefe kolaylıkla ulaşacaklardır.

Sanal eğitimin ülkemize sunduğu en büyük fırsat ise öğretmen ve öğrencileri dünyada yaşanan teknolojik devrime erken uyum sağlamaya yöneltecek olmasıdır. Bu günden itibaren öğretmenlerimiz dersleri teknolojiyi etkin kullanarak işlemek zorunda kalacaklardır. Bu nedenle öğretmenlerimizin çağa ayak uydurabilmeleri için eğitime verilmiş arada öğrencilere sunulan programları izleyerek ve teknolojik alanlardaki eksiklerini gidermek üzere çalışmaya yönelmeleri gerekecektir.