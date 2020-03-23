EBA öğrenci ve öğretmen girişi nasıl yapılır? EBA TV canlı yayın izleme bilgileri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Fatih projesi kapsamında geliştirdiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitimler bugün başladı. Öğrenciler ilk eğitimlerini TRT-EBA TV canlı yayınından izledi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden eğitim alacak öğrenciler ve eğitmenler giriş işlemlerini merak ediyor. EBA öğrenci ve öğretmen giriş ekranlarını haberimizden görebilir, EBA TV canlı yayın ekranına ulaşabilirsiniz.

EBA NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

“EBA Giriş” ekranından MEBBİS ya da e-Devlet bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Yurt dışında görev yapan bir öğretmenseniz, MEBBİS kaydınız varsa MEBBİS bilgilerinizle ya da e-Devlet bilgilerinizle EBA'ya giriş yapabilirsiniz.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI Öğretmen olarak öğrencilerim için EBA şifresi nasıl oluştururum? Bu işlem, iki adımdan oluşmaktadır. İlk adım, öğrencinize tek kullanımlık şifre oluşturmaktır. İkinci adım ise bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak öğrencinin kendi EBA şifresini belirlemesidir. Bunun için şu adımları izlemelisiniz: -EBA'ya giriş yaptıktan sonra profil resminizin altında yer alan menüden “Öğrenci Şifresi Oluştur” seçeneğine tıklayınız.

-Tek kullanımlık şifre vereceğiniz öğrencinizin TC Kimlik Numarasını giriniz.

-Öğrencinin ya da velisinin e-posta adresini giriniz.

-Öğrencinin ya da velisinin cep telefonu numarasını giriniz.

-“Şifre Oluştur” butonuna tıklayınız.

-Sistemin belirlediği tek kullanımlık şifreyi öğrencinize veriniz.

-Öğrencinizden bu tek kullanımlık şifreyi kullanarak ve “Öğrenci Olarak EBA Şifremi Nasıl Oluştururum?” bölümünden yardım alarak kendi EBA şifresini oluşturmasını isteyiniz.

EBA TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılıyor.

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA TV DERS PROGRAMLARI

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