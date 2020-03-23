EBA şifresi nasıl alınır? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır?

Corona virüsü nedeniyle ara verilen eğitim TRT ve EBA üzerinden uzaktan eğitim olarak devam ediyor. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile eğitimdeki birçok içeriğe ulaşmak mümkün. EBA üzerinden onlarca video ve faydalı eğitim içeriği ile sınavlara hazırlanılabilir. Uzaktan eğitim için kullanılabilen EBA sistemine öğrenci girişi nasıl yapılır milyonlarca veli ve öğrenci tarafından merak ediliyor.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

– EBA sayfasına girilir.

– Sağ üstte yer alan menüye tıkladıktan sonra, çıkan ekranda öğrenci girişi seçilir.

– “EBA hesabı oluştur” tıklanır.

– Gelen ekrana bilgiler girilir.

– Ardından şifre oluşturulur.

– Ardından yeni şifre ve TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.