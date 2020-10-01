EBA TV 1 Ekim canlı ders saatleri ve ders programı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı EBA haftalık programıyla, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı dersleri takip ederek çalışmalarını sürdürüyor. Bir süre daha uzaktan eğitimin devam edeceğinin açıklanmasıyla EBA kullanımı da gün geçtikçe artıyor. İşte EBA TV’de günün programı…
1 EKİM EBA TV DERS PROGRAMI VE CANLI DERS SAATLERİ
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.