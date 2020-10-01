EBA TV 1 Ekim canlı ders saatleri ve ders programı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı EBA haftalık programıyla, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri canlı dersleri takip ederek çalışmalarını sürdürüyor. Bir süre daha uzaktan eğitimin devam edeceğinin açıklanmasıyla EBA kullanımı da gün geçtikçe artıyor. İşte EBA TV’de günün programı…

1 EKİM EBA TV DERS PROGRAMI VE CANLI DERS SAATLERİ

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE