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EBA TV 10 Eylül canlı yayın saatleri belli oldu! İşte bugünkü ders programı…

TRT EBA TV hazırlık dönemi yayınlarında günün ders programı açıklandı. Pandemi döneminde binlerce öğrencinin her gün canlı yayında takip ettiği EBA TV'de ilkokul, ortaokul ve lise sınıfları için ders anlatımları yer alıyor. İşte 10 Eylül EBA TV ders programı ve canlı yayın saatleri...

00:38 -
Haberler Eğitim
EBA TV 10 Eylül canlı yayın saatleri belli oldu! İşte bugünkü ders programı…

Corona virüsü nedeniyle 18 Eylül tarihine kadar sürecek uzaktan eğitimde EBA TV devreye girdi. Öğrenciler yüz yüze eğitimin başlayacağı güne kadar TRT EBA TV üzerinden eğitimlerine devam edecek. EBA TV’nin bugünkü canlı yayın saatlerini ve ders programını sizler için hazırladık. İşte EBA TV’de günün programı…

10 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL


ORTAOKUL


LİSE


EBA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL 

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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