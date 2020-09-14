EBA TV 14 Eylül canlı yayın saatleri ve ders programı belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı’nca alınan karar ile okullar 21 Eylül tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak. Bu tarihe kadar ise EBA TV üzerinden canlı yayınlar ile dersler devam edecek. Binlerce öğrencinin takip ettiği TRT EBA TV’de günün ders programı ise şöyle;

14 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI

14 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

14 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

15 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE