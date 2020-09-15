EBA TV 15 Eylül canlı yayın saatleri belli oldu! İşte günün ders programı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın en sık kullanılan eğitim portallarından EBA TV’de canlı dersler devam ediyor. Hazırlık dönemi yayınlarında günün programı şu şekilde;

15 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI YAYINLANDI

15 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

15 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

15 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

BAKAN SELÇUK’TAN EBA DESTEK NOKTASI AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

“EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız,evde çalışma imkânı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibariyle 4080 oldu.Size en yakın EBA Destek Noktası'na, http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.” açıklamalarında bulundu.



EBA DESTEK NOKTASI NEDİR?

EBA destek noktasında öğrencilere dijital eğitim araçları ve geniş bant internet erişimi sunuluyor. Bu alanlar okulların tespit ettiği, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan tüm öğrenciler tarafından kullanılabilecek.

EBA DESTEK NOKTASI SORGULAMA

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE