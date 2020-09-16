EBA TV 16 Eylül ders programı yayınlandı! İşte EBA TV canlı yayın saatleri…

Pandemi sürecinin devam ettiği şu günlerde eğitim öğretim de uzaktan gerçekleştiriliyor. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri EBA TV ile derslerine hazırlanmayı sürdürürken, okulların açılacağı günü de iple çekiyor. EBA TV’nin bugünkü canlı yayın ve ders saatlerini sayfamızda sizler için paylaşıyoruz. İşte EBA TV 16 Eylül 2020 ders programı…

16 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 21 Eylül’de açılacak. 1. sınıf ve okul öncesi öğrenciler haftada bir gün yüz yüze eğitim alacak. Diğer kademelerde ise 21 Eylül’den itibaren uzaktan eğitime devam edilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ‘21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız.' dedi.

Bakan Selçuk, ‘21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.' açıklamasında bulundu.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE