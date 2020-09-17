EBA TV 17 Eylül ders programı yayınlandı! İşte canlı yayın saatleri…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA TV hazırlık dönemi için yayınladığı ders programında sona yaklaşıldı. 18 Eylül’de tamamlanacak hazırlık dönemi yayınlarında bugünün (17 Eylül) programı da paylaşıldı. İşte EBA TV’de günün ders programı ve canlı yayın saatleri…

17 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE





TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE