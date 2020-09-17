EBA TV 17 Eylül ders programı yayınlandı! İşte canlı yayın saatleri…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA TV hazırlık dönemi için yayınladığı ders programında sona yaklaşıldı. 18 Eylül’de tamamlanacak hazırlık dönemi yayınlarında bugünün (17 Eylül) programı da paylaşıldı. İşte EBA TV’de günün ders programı ve canlı yayın saatleri…
17 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.