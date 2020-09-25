EBA TV 25 Eylül ders programı ve canlı ders saatleri…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından son yapılan açıklamalarda, EBA’da yaşanan erişim sorununun lokal olarak her zaman olabileceği ve ilerde de tekrar edebileceği ifade edildi.

25 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI VE CANLI DERS SAATLERİ

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için günün ders programı şu şekilde;

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

BAKAN SELÇUK’TAN EBA HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te eğitimde yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Öğrencilerin uzaktan eğitim için yönlendirildiği Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde yaşanan çökmeyle ilgili konuşan Bakan Selçuk, EBA'da bundan sonra da sorun olabileceğini belirtti.

“BİZİM DE BİLMEDİĞİMİZ ŞEYLER VAR”

Bakan Selçuk, EBA'da yaşanan sorunla ilgili şunları söyledi:

* Biz bir salgın döneminde uzaktan eğitimin yapılması konusunda öğreniyoruz. Veli öğreniyor mu? Öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı öğreniyor mu? Öğreniyor.

* Ben şunu çok net söylüyorum: Arkadaşlar, bizim de bilmediğimiz şeyler var. Eksiğimiz var. Yaşadığımız sorunlar var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bunu halletmeye çalışıyoruz.

* Şimdi bana dünyada belli başlı 40 tane ülke sayın. Bunun içerisinde baktığınızda 5-6 tanesi bu konuda yol almış. Türkiye de var bunun içinde. Biz bunu yapmasak bu sorun olarak konuşulmayacak mıydı? Yapmasaydık televizyon var deyip çekilseydik. Hayır yapacağız, sorun da çıkabilir.

“LOKAL OLARAK HER ZAMAN SORUN OLUR, İLERİDE DE OLUR”

* WhatsApp ile ilgili biz buna çökme de demiyoruz. Bugün çalışıyor mu? Dün çalışıyor muydu? Evet. Bir sıkıntı var mıydı? Yoktu.

* Tekil olarak, lokal olarak her zaman sorun olur, ileride de olur.

* Hiçbir sorun olmayacak diye ben garanti veremem.

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