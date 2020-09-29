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EBA TV 29 Eylül canlı ders saatleri belli oldu! İşte günün ders programı…

Uzaktan eğitimde yeni haftanın ikinci günü için canlı ders saatleri ve ders programı belli oldu. Binlerce öğrenci EBA üzerinden sürdürdüğü çalışmalarla sınavlara hazırlanıyor. MEB'in yayınladığı 29 Eylül EBA TV canlı ders saatleri ve programın listesini sizler için hazırladık...

00:21 -
Haberler Eğitim
EBA TV 29 Eylül canlı ders saatleri belli oldu! İşte günün ders programı…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni dönem uzaktan eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA üzerinden ders yayınlarını sürdürüyor. Günün ders programının belli olmasıyla birlikte, öğrenciler EBA sistemine giriş yaparak canlı dersleri takip ediyor. İşte günün programı…

29 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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