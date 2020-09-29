EBA TV 29 Eylül canlı ders saatleri belli oldu! İşte günün ders programı…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni dönem uzaktan eğitim kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için EBA üzerinden ders yayınlarını sürdürüyor. Günün ders programının belli olmasıyla birlikte, öğrenciler EBA sistemine giriş yaparak canlı dersleri takip ediyor. İşte günün programı…
29 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.