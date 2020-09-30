EBA TV 30 Eylül canlı ders saatleri ve ders programı listesi…

Uzaktan eğitimin devam ettiği şu günlerde EBA’ya erişim de artmış durumda. Öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden takip edebilirken, okulların öğrenciler için hazırladığı canlı derslere de katılmak mümkün. İşte EBA TV’de günün ders programı ve saatleri…
30 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI LİSTESİ
İLKOKUL DERS PROGRAMI
ORTAOKUL DERS PROGRAMI
LİSE DERS PROGRAMI
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.