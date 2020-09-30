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EBA TV 30 Eylül canlı ders saatleri ve ders programı listesi…

EBA TV üzerinden uzaktan eğitimini sürdüren öğrenciler ders programlarını ve canlı yayınları takip ediyor. MEB tarafından paylaşılan ilkokul, ortaokul ve liste düzeyi için yayınlanan ders programı listesini ve canlı ders saatlerini sayfamızda derledik. İşte 30 Eylül EBA TV ders programı...

00:11 -
Haberler Eğitim
EBA TV 30 Eylül canlı ders saatleri ve ders programı listesi…

Uzaktan eğitimin devam ettiği şu günlerde EBA’ya erişim de artmış durumda. Öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden takip edebilirken, okulların öğrenciler için hazırladığı canlı derslere de katılmak mümkün. İşte EBA TV’de günün ders programı ve saatleri…

30 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI LİSTESİ

İLKOKUL DERS PROGRAMI

ORTAOKUL DERS PROGRAMI



LİSE DERS PROGRAMI

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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