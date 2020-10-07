EBA TV 7 Ekim ders programı açıklandı! İşte canlı ders saatleri…

MEB tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamalarda yüz yüze eğitimin kapsamının genişletildiği ve belirli sınıfların okullara gideceği açıklanmıştı. Henüz tüm öğrencilerin okullara gidememesi nedeniyle EBA üzerinden uzaktan eğitim yayınları yapılıyor. EBA Tv ile canlı yayınları takip etmek isteyen öğrenciler internet üzerinden eba.gov.tr ile eğitimini sürdürebiliyor. İnternet ve bilgisayar eksiği olan öğrenciler ise EBA’nın Destek noktalarından faydalanabiliyor.

7 EKİM EBA TV DERS PROGRAMI VE CANLI DERS SAATLERİ

İLKOKUL





ORTAOKUL





LİSE





CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA’da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA'ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

MOBİL CİHAZLARIMDAN CANLI DERSLERİME ERİŞEBİLİR MİYİM?

Evet, erişebilirsiniz. iOS ve Android işletim sistemi olan cihazlarda, EBA Cep Uygulaması'ndaki “Canlı Dersler” sayfasından derslerinizi yapabilirsiniz. Mobil cihazların internet tarayıcılarından EBA'ya erişerek canlı derslere katılamazsınız.

Ayrıca canlı dersinizin başlamasına 10 dakika kala EBA Cep Uygulaması'na giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

EBA DESTEK NOKTASI NEDİR?

EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.

BANA EN YAKIN EBA DESTEK NOKTASINI NASIL BULABİLİRİM?

Yaşadığın yerdeki sana en yakın EBA Destek Noktası'nı, ‘http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr/' adresindeki sorgulama ekranından bulabilirsin. EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE