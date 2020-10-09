EBA TV 9 Ekim ders programı ve canlı ders saatleri açıklandı!

Önümüzeki hafta açılacak olan okulların heyecanı içerisinde olan öğrenciler, sınavlara hazırlıklarını da online olarak sürdürüyor. EBA TV üzerinden yayınlanan canlı dersleri izlemek isteyen bazı öğrencilerde internet ve bilgisayar sorunu bulunuyor. Bakanlık ise öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları adına EBA destek noktaları oluşturdu. Bu uygulamadan binlerce öğrenci faydalanıyor. İşte EBA’da günün programı…

EBA TV 9 EKİM DERS PROGRAMI

İLKOKUL





ORTAOKUL





LİSE





EBA DESTEK NOKTASI NEDİR?

EBA Destek Noktası, eğitimin uzaktan yapıldığı COVID-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA'ya erişimini sağlamak için okul/kurumlarda oluşturulan alanlardır.

EBA DESTEK NOKTASI HANGİ SAATLER ARASINDA AÇIKTIR?

EBA Destek Noktası; hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacaktır.

EBA DESTEK NOKTASI’NU GÜNDE KAÇ SAAT KULLANABİLİRİM?

Öğrencilerin EBA Destek Noktası'nda bulunan bilgisayarları kullanım süreleri, bir canlı ders süresinden az olmamak kaydıyla en fazla 2 saat olmalıdır.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE