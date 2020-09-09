EBA TV 9 Eylül ders programı ve canlı yayın saatleri…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) TRT EBA TV üzerinden yayınlarını sürdürüyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV’deki ders yayınlarını yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül tarihine kadar takip edecek. İşte günün ders programı ve saatleri…

9 EYLÜL EBA TV DERS PROGRAMI

9 EYLÜL EBA TV İLKOKUL DERS PROGRAMI

9 EYLÜL EBA TV ORTAOKUL DERS PROGRAMI

9 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

EBA DERSLER SAYFASI NEDİR?

“Dersler” sayfası, EBA’da yer alan ders içeriklerin yer aldığı bölümdür. Bu bölümde, bütün sınıf seviyelerine ve derslere ait içerikler, MEB müfredat yapısına uygun bir şekilde listelenir. Seçilen sınıf seviyesindeki bir dersin sayfasında; dersin üniteleri, kitabı, kütüphane içerikleri ve ünite testleri yer alır. Ünitelerin içinde ise konuları ve alt konuları görebilirsin. Dilersen “Tüm Dersler” düğmesine tıklayarak farklı okul türlerine ait ders içeriklerine de erişebilirsin.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.



İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE