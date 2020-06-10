EBA TV canlı: 10 Haziran ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV ders programı ve saatleri

Türkiye'de eğitim uzun süredir EBA TV üzerinden yapılabiliyor. Bu dönem içerisinde okulların bir daha açılmayacağının açıklanması üzerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA TV üzerinden eğitimin 19 Haziran'a kadar devam edeceğini açıklamıştı. İşte 10 Haziran Çarşamba EBA TV ders programı…
EBA TV DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750