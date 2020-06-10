EBA TV canlı: 10 Haziran ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV ders programı ve saatleri

Türkiye'de eğitim uzun süredir EBA TV üzerinden yapılabiliyor. Bu dönem içerisinde okulların bir daha açılmayacağının açıklanması üzerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA TV üzerinden eğitimin 19 Haziran'a kadar devam edeceğini açıklamıştı. İşte 10 Haziran Çarşamba EBA TV ders programı…

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL





ORTAOKUL





LİSE





EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750