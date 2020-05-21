EBA TV canlı: 21 Mayıs lise, ortaokul ve ilkokul EBA TV ders programı…

Corona virüsü sebebiyle mart ayından beri kapalı olan okulların, bu dönem içerisinde bir daha açılmayacağı açıklanmıştı. Ancak öğrencilerin eğitimi 19 Haziran'a kadar EBA TV üzerinden devam edecek. Her gün milyonlarca öğrenci, derslerini öğrenmek için EBA TV karşısına geçiyor. İşte 21 Mayıs EBA TV ders programı…
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EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
ÖĞRENCİ OLARAK EBA'YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?
“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI
EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?
“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.
Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.
TC Kimlik Numaranı gir.
Bir doğrulama yöntemi seç.
e-Postayı seçtiysen:
Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).
e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.
Cep telefonunu seçtiysen:
Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin)
Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.
Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.