EBA TV canlı: 7 Mayıs EBA TV’de ders programı ve ders saatleri… EBA TV canlı izleme linki…

Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) eğitim devam ediyor. EBA TV'de her öğrenci derslerini takip edebiliyor. Öğretmenler tarafından TRT EBA TV canlı yayını üzerinden dersler aktarılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri EBA TV canlı izleme linkini ve 7 Mayıs Perşemebe EBA TV ders programını merak ediyor. İşte ders programı ve EBA TV canlı izleme linki…

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE



EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA TV MERAK EDİLENLERİ

EBA TV KAÇ KANALDAN YAYIN YAPACAK?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

HANGİ KANALLAR OLACAK?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılacaktır.

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL



ORTAOKUL





LİSE





EBA TV YAYIN AKIŞINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

ÖĞRENCİLER GÜN BOYU TV BAŞINDA MI OLACAK?

Öğrenciler EBA TV’den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

EBA TV YAYINLARININ TEKRARI OLACAK MI?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.

DERSİ HANGİ ÖĞRETMEN ANLATIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor.