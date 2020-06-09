EBA TV canlı izle: Bugün hangi dersler işlenecek? İlkokul, ortaokul, lise dersleri…

TRT’nin üç kanalı üzerinden yapılan dersler 09:00 ile 15:00 arasında devam ediyor. EBA TV'de Türkçe, Matematik, Edebiyat, Din, Arapça dersleri anlatılıyor. Öğrenciler, frekans ayarına gerek görmeden EBA TV canlı yayınlarını internetten online olarak takip edebiliyor. Peki EBA TV’de bugün hangi dersler var?
EBA TV DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750