EBA TV canlı izle: Bugün hangi dersler işlenecek? İlkokul, ortaokul, lise dersleri…

TRT’nin üç kanalı üzerinden yapılan dersler 09:00 ile 15:00 arasında devam ediyor. EBA TV'de Türkçe, Matematik, Edebiyat, Din, Arapça dersleri anlatılıyor. Öğrenciler, frekans ayarına gerek görmeden EBA TV canlı yayınlarını internetten online olarak takip edebiliyor. Peki EBA TV’de bugün hangi dersler var?

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750