EBA TV canlı izle… Bugün hangi dersler var? EBA TV ders programı listesi…

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitime televizyon ya da internet aracılığı ile devam ediyor. Aşağıdaki linkler üzerinden EBA TV kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte EBA TV canlı izleme detayları ve kanal listesi…

EBA TV HANGİ KANALDA?

EBA TV'nin farklı platformlardaki kanal numaralarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE