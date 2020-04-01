Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

EBA TV canlı izle… Bugün hangi dersler var? EBA TV ders programı listesi…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından corona virüsü nedeniyle ara verilen eğitime EBA TV’de devam ediyor ve birçok kişi EBA TV'nin canlı izleme detaylarını araştırıyor. Peki EBA TV internetten nasıl izlenir? İşte EBA TV canlı yayın linkleri ve Digiturk, uydu, D-Smart, Tivibu EBA TV kanalları…

08:23 -
Haberler Eğitim
EBA TV canlı izle… Bugün hangi dersler var? EBA TV ders programı listesi…

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri uzaktan eğitime televizyon ya da internet aracılığı ile devam ediyor. Aşağıdaki linkler üzerinden EBA TV kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte EBA TV canlı izleme detayları ve kanal listesi…

EBA TV HANGİ KANALDA?

EBA TV'nin farklı platformlardaki kanal numaralarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE

EBA TV ORTAOKUL CANLI İZLE

EBA TV LİSE CANLI İZLE

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more