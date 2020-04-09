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Eba TV canlı nasıl izlenir? 9 Nisan Eba TV ders programında neler var?

Corona virüsü sebebiyle okula gitmeyen ve eğitimlerine EBA Tv’den devam eden öğrenciler, yayının nasıl canlı olarak izleyebileceğini aratmaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise için EBA Tv’de bugün hangi konular gösterilecek? EBA’nın ders programında neler var? Öğrenciler EBA’yı nasıl izleyecek? İşte tüm detaylar…

10:54 -
Haberler Eğitim
Eba TV canlı nasıl izlenir? 9 Nisan Eba TV ders programında neler var?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması ile okullarda eğitim EBA TV ile uzaktan yapılmaya devam ediyor. Corona virüsü sebebiyle okullarına gidemeyen öğrenciler, TRT'de ki EBA TV üzerinden eğitimlerine devam ediyor. Peki bugün EBA TV'nin ders programında neler var? EBA TV canlı olarak nasıl izlenir? EBA TV'nin frekansları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde…

EBA TV – TRT CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

9 NİSAN 2020 EBA TV DERS PROGRAMI

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI

EBA LİSE DERS PROGRAMI

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI 2020

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA’ya ve EBA Ders’e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA’ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA'ya ve EBA Ders'e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA’ya ve EBA Ders’e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA’ya ve EBA Ders'e giriş yapabilirler.

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Son güncelleme: 11:20 09.04.2020
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