EBA TV canlı izleme linki: İlkokul, ortaokul ve lise EBA canlı ders programı…

Türkiye'de corona virüsü sebebiyle Mart ayında okullar kapatılmış ve eğitim TRT'nin yayına aldığı EBA TV üzerinden yapılmaya başlanmıştı. Hafta içi yapılan kabine toplantısı sonrası, Türkiye'de ilkokul, ortaokul ve lise okullarının bu dönem içerisinde bir daha açılmayacağı belirtildi. Ancak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklama ile eğitimin EBA TV üzerinden 19 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi. İşte EBA TV haftalık ders programı ve EBA TV canlı izleme linkleri…

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL





ORTAOKUL





LİSE





EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

ÖĞRENCİ OLARAK EBA’YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.