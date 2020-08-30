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EBA TV ders programı belli oldu mu? Uzaktan eğitim ders programı ve saatleri…

Milyonlarca öğrenci 2020 2021 eğitim döneminin ilk dersini 31 Ağustos'ta EBA TV üzerinden uzaktan eğitim modeli ile gerçekleştirecek. Evlerinde takip edecekleri ilk hafta derslerini öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler EBA TV ders programını araştırmaya başladı. Dersler okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül'e kadar EBA TV üzerinden devam edecek.

15:15 -
Haberler Eğitim
EBA TV ders programı belli oldu mu? Uzaktan eğitim ders programı ve saatleri…

Öğrenciler tatilin son gününü tadını çıkarırken bir yanda da eğitimde yeni döneme hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik” açıklaması yaptı.

EBA TV DERS PROGRAMI

İlkokul


Ortaokul


LİSE


OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB’in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.

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