EBA TV ders programı belli oldu mu? Uzaktan eğitim ders programı ve saatleri…

Öğrenciler tatilin son gününü tadını çıkarırken bir yanda da eğitimde yeni döneme hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik” açıklaması yaptı.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB’in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020’de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021’de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021’de yapılacak.