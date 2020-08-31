EBA TV ders programı listesi! 31 Ağustos 18 Eylül EBA ilkokul, ortaokul, lise ders programı ve saatleri…

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden uzaktan eğitim bugün başladı. 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılına uzaktan eğitimle başlayan öğrenciler, EBA TV ile çalışmalarını sürdürecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 31 Ağustos-18 Eylül ders programına sayfamızdan erişebilir ve ders saatlerini görüntüleyebilirler. İşte EBA ders programı listesi…

EBA TV 31 AĞUSTOS – 18 EYLÜL DERS PROGRAMI YAYIMLANDI

İlkokul

Ortaokul

Lise

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12084 H 13750

PLANLAMALAR SÜRÜYOR

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21 Eylül'den itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor. Bir öğretmen için bir okulun açılışı ne demek bunu bir öğretmen gibi bilmek kolay değil” dedi.

RİSK VARSA BİZ YOKUZ

Bütün öğretmen ve öğrencilerin neyi nasıl yapacağıyla ilgili bütün kural ve ders çizelgeleriyle ortaya konduğunu belirten Selçuk, şunları söyledi: İlk kez öğrenciler olmadan bir sınıfta bulundum. Bu inanın çok büyük bir burukluk veriyor. Öğrencilerin feryadını duymalıydınız. “Açın artık” diye bir bağırtı duydum. Risk varsa biz yokuz. Şu anda açılmamasının daha uygun olduğu konusunda ortak bir kanaat oluştu. “Uzaktan başlayalım” dedik. Böyle de devam edeceğiz.

Uzaktan eğitimin ilk başlarında bütün dünya ülkeleri gibi hazırlıksız yakaladıklarını belirten Ziya Selçuk, “Eksiklerimiz var ama bunları tamamlamakla ilgili de büyük çabamız var. Buruk başlamak kötü ama başlamak güzel. Erişimi güç olan çocuklarımız için de hazırlarımız sürüyor. Bunlardan biri 5 binin üzerindeki EBA destek çalışmamız. Tüm hızımızla çalışmamız başladı. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum” dedi.