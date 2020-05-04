EBA TV ders programı listesi… EBA TV yayın akışı ve canlı izleme linkleri!

EBA TV’de eğitim haftanın ilk gününde kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA TV internetten de canlı ve şifresiz izlenebiliyor. EBA TV’de öğrencilerin tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika sürüyor. Haberimizdeki linkler ile EBA TV kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte EBA TV canlı izleme detayları ve kanal listesi…

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750