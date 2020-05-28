EBA TV ders programı ve canlı yayın linkleri… Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Derslerin alanlarında uzman öğretmenler tarafından işlendiği EBA TV internetten de takip edilebiliyor. Yeni haftanın ders programı yayınlanırken öğrenciler bir yandan da EBA TV'yi canlı izlemek için araştırmalarda bulunuyor. EBA üzerinden uzaktan eğitimin ne zaman biteceği de merakla araştırılıyor.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.