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EBA TV ders programı ve saatleri açıklandı

2020-2021 eğitim-öğretim yılı corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başladı. İlk ders EBA TV'de İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gerçekleşti. Yeni eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitimle EBA TV'den verilecek derslerin programı, saatleri ve tekrar saatleri öğrencilerle paylaşıldı.

14:34 -
Haberler Eğitim

EBA TV’de yeni haftanın ilkokul, ortaokul, lise ders programları belli oldu. Dersler belirlenen saatlerde gerçekleşecek ve dersi kaçıran öğrenciler için günün farklı saatlerinde tekrar yayınları yapılacak. Tekrar yayınlarının saatleri de programda belirtildi. İlk planlamaya göre uzaktan eğitim 21 Eylül’e kadar EBA TV üzerinden devam edecek.

EBA DERS PROGRAMI

İlkokul

Eba TV ilkokul ders programı
Ortaokul

eba tv ortaokul ders programı
Lise

eba tv lise ders programı

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Uzaktan eğitim için yayın yapan, EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarının frekans bilgileri şu şekilde;

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12084 H 13750

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

canlı Corona EBA okul TRT
Son güncelleme: 14:37 31.08.2020
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