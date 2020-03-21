EBA TV ders programı yayınlandı! EBA TV uydu frekans bilgileri… EBA TV nasıl izlenecek?

EBA TV için TRT üzerinden 3 ayrı kanal 6 ayrı frekansta yayın yapacak. Bunların 3’ü HD yayın, 3’ü de SD yayın alt yapısıyla planlandı. Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak. İşte EBA TV frekans bilgileri ve detaylar…
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
EBA TV DERS PROGRAMLARI
TRT – EBA TV Uzaktan Eğitim Yayın Akışı
İlkokul#TatilDeğilUzaktanEğitim pic.twitter.com/TWSHW8Kfmm
— MEB (@tcmeb) March 21, 2020
TRT – EBA TV Uzaktan Eğitim Yayın Akışı
Ortaokul#TatilDeğilUzaktanEğitim pic.twitter.com/yS6cZbRksF
— MEB (@tcmeb) March 21, 2020
TRT – EBA TV Uzaktan Eğitim Yayın Akışı
Lise#TatilDeğilUzaktanEğitim pic.twitter.com/O9VO8FZUBO
— MEB (@tcmeb) March 21, 2020