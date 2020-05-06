EBA TV ders saatleri ve canlı izleme linkleri! EBA TV ders programı listesi…

Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı bugün itibariyle başlıyor. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT EBA TV canlı yayını üzerinden naklen aktarılıyor. Tekrar yayınları da izlenebilecek olan EBA TV lise, ortaokul ve ilkokul kanalları aracılığıyla eğitim süreci devam edecek. Haberimizin devamında ders programı, EBA TV canlı yayın linkleri ve ayrıntıları bulabilirsiniz…
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
EBA TV DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE