Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

EBA TV ders saatleri ve canlı izleme linkleri! EBA TV ders programı listesi…

EBA TV’de eğitim bugün de kaldığı yerden devam ediyor. TRT EBA TV internetten de canlı ve şifresiz izlenebiliyor. EBA TV’de öğrencilerin tüm hafta alacakları ders saatleri her sınıf için 200 dakika sürüyor. Haberimizdeki linkler ile EBA TV kanallarını canlı olarak izleyebilirsiniz. İşte EBA TV canlı izleme detayları ve kanal listesi…

08:45 -
Haberler Eğitim
EBA TV ders saatleri ve canlı izleme linkleri! EBA TV ders programı listesi…

Uzaktan eğitimde yeni hafta heyecanı bugün itibariyle başlıyor. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT EBA TV canlı yayını üzerinden naklen aktarılıyor. Tekrar yayınları da izlenebilecek olan EBA TV lise, ortaokul ve ilkokul kanalları aracılığıyla eğitim süreci devam edecek. Haberimizin devamında ders programı, EBA TV canlı yayın linkleri ve ayrıntıları bulabilirsiniz…

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV canlı izle: EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı… Bugün hangi dersler var?

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

canlı canlı yayın EBA internet okul Pazartesi TRT yayın akışı
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more