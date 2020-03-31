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EBA TV ders tekrarları 31 Mart! EBA TV tekrar programı…

Geçtiğimiz günlerde EBA TV ile uzaktan eğitim başladı. İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üç farklı kanalda ders yayınlarına başlayan EBA TV derslerin tekrarlarını da yayınlıyor. Peki EBA TV ders tekrar videoları nasıl izlenir?

15:01 -
Haberler Eğitim
EBA TV ders tekrarları 31 Mart! EBA TV tekrar programı…

EBA TV’de yayınlanan dersler kadar derslerin tekrarları da önem taşıyor. Virüs sebebiyle kapatılan okullar EBA TV üzerinden devam ediyor. Yayınları kaçıranlar için ise EBA TV ders tekrar videoları da yayınlanıyor. İşte EBA ders tekrar videoları izleme linki…

EBA TV DERS TEKRARI İZLE

EBA TV TEKRAR SAATLERİ

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 – 21:00

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

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