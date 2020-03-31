EBA TV ders tekrarları 31 Mart! EBA TV tekrar programı…

EBA TV’de yayınlanan dersler kadar derslerin tekrarları da önem taşıyor. Virüs sebebiyle kapatılan okullar EBA TV üzerinden devam ediyor. Yayınları kaçıranlar için ise EBA TV ders tekrar videoları da yayınlanıyor. İşte EBA ders tekrar videoları izleme linki…
EBA TV TEKRAR SAATLERİ
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 – 21:00
EBA TV DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
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