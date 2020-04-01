EBA TV ders yayını izle! Bugün hangi dersler var?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi üzerinden eğitimleri ikinci haftasında da devam ediyor. TRT EBA TV ile derlerini takip eden öğrenciler bugün hangi derlerin olduğunu da araştırıyor. Online olarak işlenen derslerin tekrarlarını da izleme fırsatı sunana EBA TV’nin canlı yayın sayfasını ve güncel ders programını sayfamızdan görebilirsiniz. İşte 2020 EBA TV canlı yayın izleme sayfası ve ders programı.



EBA TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılıyor. Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

EBA TV CANLI İZLE

BUGÜN HANGİ DERSLER VAR?

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI 30 MART -3 NİSAN 2020

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI 30 MART – 3 NİSAN 2020

EBA LİSE DERS PROGRAMI 30 MART -3 NİSAN 2020

EBA TV MERAK EDİLEN BAZI SORULAR

EBA TV kaç kanaldan yayın yapacak?

3 farklı kanal, HD ve SD olmak üzere toplam 6 kanaldan yayın yapılacaktır.

Hangi kanallar olacak?

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılaacaktır.

EBA TV televizyon kanalları yayın akışlarına nereden ulaşabilirim?

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabilecektir. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

Öğrenciler gün boyu TV başında mı olacaklar?

Öğrenciler EBA TV'den ve eba.gov.tr üzerinden yayın akışını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarını, o haftanın hangi gününde ve saatinde yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını takip edeceklerdir. O saatler dışında ekran başında olmaları gerekmeyecektir.

EBA TV yayınlarının tekrarları olacak mı?

Yayınlar aynı kanalda ve gün içinde 1 veya 2 kez tekrar edilecek. Tekrarlayan yayın akışı da yine eba.gov.tr ve TRT internet sitelerinden öğrenilebilir.

Ayrıca eba.gov.tr üzerinden de yayınlanan içeriklerin kayıtlarına ulaşılabilecek.