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EBA TV haftalık ders programı belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), EBA TV yayınlarında haftanın ders programını açıkladı. İlkokul, ortaokul ve lise kanallarında 5-9 Ekim tarihleri arasındaki ders programı ile canlı ders hakkındaki detaylar yazımızda...

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Haberler Eğitim
EBA TV haftalık ders programı belli oldu!

Pandemi nedeniyle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesinin yanı sıra uzaktan eğitimde öğrenciler EBA üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. MEB, haftalık olarak paylaştığı, “Yeni dönem uzaktan eğitim yayınları” kapsamındaki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi için ders programı listesi belli oldu. İşte 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasındaki ders programı…

EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI AÇIKLANDI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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