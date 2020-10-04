EBA TV haftalık ders programı belli oldu!

Pandemi nedeniyle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilmesinin yanı sıra uzaktan eğitimde öğrenciler EBA üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. MEB, haftalık olarak paylaştığı, “Yeni dönem uzaktan eğitim yayınları” kapsamındaki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyi için ders programı listesi belli oldu. İşte 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasındaki ders programı…
EBA TV HAFTALIK DERS PROGRAMI AÇIKLANDI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI
Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.