EBA TV kanal listesi… EBA TV canlı izle! EBA kanal listesi ve frekanslar…

Geçtiğimiz günlerde MEB, EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başladı ve öğrenciler dersleri EBA TV kanalları üzerinden işledi. Farklı televizyon platformları üzerinden EBA TV’ye erişilebildiği gibi internetten de erişim sağlanabiliyor. Peki EBA TV internetten nasıl izlenir? İşte EBA TV canlı yayın linkleri ve Digiturk, uydu, D-Smart, Tivibu EBA TV kanalları…

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750