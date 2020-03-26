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EBA TV tekrar programı… EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir?

Virüs sebebiyle kapatılan okullar EBA TV üzerinden devam ediyor. Yayınları kaçıranlar için ise EBA TV ders tekrar videoları da yayınlanıyor. İşte EBA ders tekrar videoları izleme linki…

14:32 -
Haberler Eğitim
EBA TV tekrar programı… EBA TV ders tekrarları nasıl izlenir?

Geçtiğimiz günlerde EBA TV ile uzaktan eğitim başladı. İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üç farklı kanalda ders yayınlarına başlayan EBA TV derslerin tekrarlarını da yayınlıyor. Peki EBA TV ders tekrar videoları nasıl izlenir?

EBA TV ders tekrarlarını aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz…

EBA TV DERS TEKRARI İZLE

EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 13:30 – 18:00 / 18:00 – 22:30

EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 15:00 – 21:00

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA
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