EBA TV uzaktan eğitim ders programı: 31 Ağustos EBA ders programı ve saatleri açıklandı!

Uzaktan eğitim ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Dersler okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül’e kadar EBA TV üzerinden devam edecek. Evlerinde takip edecekleri ilk hafta derslerini öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler EBA TV ders programını araştırmaya başladı.
EBA TV DERS PROGRAMI
İlkokul
Ortaokul
Lise
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12084 H 13750