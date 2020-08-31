EBA TV uzaktan eğitim ders programı: 31 Ağustos EBA ders programı ve saatleri açıklandı!

Uzaktan eğitim ders programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Dersler okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül’e kadar EBA TV üzerinden devam edecek. Evlerinde takip edecekleri ilk hafta derslerini öğrenmek isteyen öğrenci ve veliler EBA TV ders programını araştırmaya başladı.

EBA TV DERS PROGRAMI

İlkokul

Ortaokul

Lise

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 31 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12084 H 13750