EBA TV yaz okulu dersleri başladı! EBA TV yaz okulunda haftanın ders programı…

Corona virüs nedeniyle öğrencilerin ikinci dönemin büyük bölümünü takip ettikleri EBA TV’de yaz okulu dersleri başladı. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT EBA TV yaz okulu canlı yayını üzerinden naklen aktarılıyor. EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor. Haberimizin devamında ders programı, EBA TV canlı yayın linkleri ve ayrıntıları bulabilirsiniz…

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750