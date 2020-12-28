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EBA TV’de yeni hafta başlıyor! İşte ders programı ve canlı ders saatleri…

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle eğitim online olarak EBA TV üzerinden yapılıyor. Bakanlık, okulların dönem sonuna kadar kapalı kalacağını açıklamıştı. EBA TV üzerinden derslerine devam eden öğrenciler, yeni haftanın ilk gününde görecekleri dersleri ve ders saatlerini merak ediyor.

Güncellenme: 08:16, 28/12/2020
Haberler Eğitim
EBA TV’de yeni hafta başlıyor! İşte ders programı ve canlı ders saatleri…

MEB'in yayınladığı takvime göre EBA TV'de bugün görülecek canlı ders saatleri ve programı şöyle;

EBA DERS PROGRAMI

İlkokul

Ortaokul

Lise

CANLI DERSE NE ZAMAN KATILABİLİRİM?

EBA'da yer alan bilgilere göre, Canlı dersinize, dersinizin başlangıç saati geldiğinde katılabilirsiniz. “Katıl” düğmesi, dersiniz aktif olduğu sürece görünecektir. Süre dolmadığı sürece, geç kalsanız bile dersinize katılabilirsiniz. Ancak dersin süresi bittiğinde derse katılamazsınız.

Canlı dersinize 10 dakika kala EBA’ya giriş yaptığınızda karşınıza dersinizin başlama saatini bekleyeceğiniz ekran çıkmaktadır. Ders saati geldiğinde “Derse Katıl” düğmesine tıklayarak öğretmeninizin dersi başlatmasını bekleyebilirsiniz.

TÜM GÜNLERİN DERS PROGRAMI

Aşağıdaki linklere tıklayarak tüm günlerin ders programlarına erişebilirsiniz.

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

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Yayınlanma Tarihi:08:15,