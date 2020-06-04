EBA TV’de bugün hangi dersler var? EBA TV canlı yayın linkleri ve ders programı…

Derslerin alanlarında uzman öğretmenler tarafından işlendiği EBA TV internetten de takip edilebiliyor. Yeni haftanın ders programı yayınlanırken öğrenciler bir yandan da EBA TV’yi canlı izlemek için araştırmalarda bulunuyor. EBA üzerinden uzaktan eğitimin ne zaman biteceği de merakla araştırılıyor.

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE



EBA TV LİSE İZLE

UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?

Kabine toplantısı sonrası alınan okulların bir daha açılmayacağı karar sonrasında öğrenciler ve öğrenci velileri uzaktan eğitimin akıbetini merak etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı ve uzaktan eğitimin 19 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi.

EBA TV DERS PROGRAMI

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE