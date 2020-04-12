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EBA TV’de görülen konular LGS’de çıkacak mı? Örnek sorularla LGS konuları ve tarihi…

Corona virüsü sebebiyle ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim EBA TV üzerinden yapılıyor. Milyonlarca öğrenci eğitimine uzaktan devam ediyor. Peki uzaktan eğitim süreci LGS’yi nasıl etkileyecek? 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2020 LGS sınavında hangi konulardan sorular çıkacak? 2020 LGS nisan ayı örnek soruları neler? İşte detaylar…

14:16 -
Haberler Eğitim
EBA TV’de görülen konular LGS’de çıkacak mı? Örnek sorularla LGS konuları ve tarihi…

Corona virüsü pandemisi ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim sekteye uğradı. Online olarak uzaktan eğitime geçilirken, yaklaşan LGS ile ilgili sorular da merak edilir oldu. 2020 LGS ne zaman yapılacak? 2020 LGS'de hangi konular olacak? EBA TV üzerinden işlenen ikinci dönem konuları LGS sınavında çıkacak mı? İşte 2020 LGS sınavı ile ilgili tüm merak edilenler…

LGS NE ZAMAN?

MEB tarafından yapılan açıklama ile birlikte LGS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı geçtiğimiz aylarda yayınlanan MEB takviminde açıklandı. Buna göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Virüs önlemleri nedeniyle tarihin değişebileceği belirtiliyor.

LGS NİSAN AYI ÖRNEK SORULARI

8’inci sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak. İki bölümden oluşan LGS’nin birinci bölümünde 50 soruluk sözel alan soruları yer alacak. Birinci bölüm için adaylara 75 dakika süre tanınacak. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve adaylara 80 dakika süre tanınacak.

NİSAN AYI SAYISAL SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI

Foto: DepoPhotos

2020 LGS SINAVINDA İKİNCİ DÖNEM KONULARINDAN SORU ÇIKACAK MI?

Öğrencilerin en çok merak ettiği konuları başında da LGS'de hangi konulardan soru çıkıp çıkmayacağı. Milli Eğitim Bankanı Ziya Selçuk, sınavda ikinci dönemden soru çıkmayacağını açıkladı. Bakan Selçuk; “Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak. Sadece yüz yüze eğitimde alınan konular sınava dahil edilecek.” dedi.

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