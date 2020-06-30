EBA TV’de öğretmen seminerleri sona eriyor! Öğretmen semineri EBA TV’de saat kaçta?

Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimde öğrencilerin adresi olan EBA TV’de öğretmen seminerleri de yayınlanıyor.Öğretmenler için online seminerler 30 Haziran tarihine kadar sürecek. Online seminerler EBA TV üzerinden takip edilebiliyor. Peki EBA TV öğretmen semineri nasıl izlenir?

EBA SEMİNER GİRİŞ VE CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ









EBA TV SEMİNER NASIL İZLENİR?

22 Haziran pazartesi günü online seminerler EBA üzerinden merkezi olarak başlıyor. Daha sonra her okul Zoom, Teams vb programlar üzerinden kendi toplantılarını gerçekleştirmeye devam edecek.

EBA öğretmen girişi için; EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Ardından açılan sayfada EBA öğretmen girişi yazısına giriliyor. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.