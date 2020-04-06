EBA TV’de veli kuşağı! Veliler için uzaktan eğitim başlıyor…

MEB’de veliler için de uzaktan eğitim desteği dersleri başlıyor. EBA TV’nin bugün yayın akışında görülen programa göre saat 19:30’da Özel Eğitim Öğrencilerinin Ailelerine Yönelik Bilgilendirme programı, saat 20:00’da ise Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK – Kriz Dönemlerinde Anne Babalık programları yer alacak.

İLKOKUL VE ORTAOKUL KANALINDA

EBA TV’de veliler için yayınlanacak olan programlar EBA TV’nin ilkokul için yayında olan ve ortaokul için yayında olan kanallarına yayınlanacak.

EBA TV İLKOKUL GÜNCEL DERS PROGRAMI

EBA TV ORTAOKUL – GÜNCEL DERS PROGRAMI

EBA TV LİSE – GÜNCEL DERS PROGRAMI

EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE