EBA yaz okulu dersleri ne zaman başlayacak? Yaz okulu EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve canlı yayın linkleri…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin TRT EBA TV üzerinden yaz okulu derslerine katılabileceğini açıkladı. Zorunlu olmayan yaz okulu derslerine dileyen öğrenciler katılım gösterebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programını açıkladı…
TRT EBA TV YAZ OKULU DERS PROGRAMI
İLKOKUL
ORTAOKUL
LİSE
EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ
Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.
EBA TV FREKANS BİLGİLERİ
Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.
Uydu: TURKSAT
Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3
Frekans: 12083 H 13750
EBA YAZ OKULU PROGRAMI NE KADAR SÜRECEK ?
29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, ‘çocuk dostu eğitim yayınları', ‘genç işi içerikler', ‘çift kanatlı eğitim', ve ‘yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar' olarak belirlendi.