EBA yaz okulu dersleri ne zaman başlayacak? Yaz okulu EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ve canlı yayın linkleri…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin TRT EBA TV üzerinden yaz okulu derslerine katılabileceğini açıkladı. Zorunlu olmayan yaz okulu derslerine dileyen öğrenciler katılım gösterebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programını açıkladı…

TRT EBA TV YAZ OKULU DERS PROGRAMI

İLKOKUL





ORTAOKUL





LİSE





EBA TV CANLI YAYIN LİNKLERİ

Aşağıdaki linkler üzerinden okul seviyenizi seçerek EBA TV canlı yayınlarına erişim sağlayabilirsiniz.

EBA TV İLKOKUL İZLE

EBA TV ORTAOKUL İZLE

EBA TV LİSE İZLE

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750

EBA YAZ OKULU PROGRAMI NE KADAR SÜRECEK ?

29 Haziran-28 Ağustos tarihleri arasında 9 hafta boyunca EBA TV kanallarında yayımlanacak Yaz Okulu programları için ana temalar, ‘çocuk dostu eğitim yayınları', ‘genç işi içerikler', ‘çift kanatlı eğitim', ve ‘yeni nesil öğrenme ve etkileşimli sunumlar' olarak belirlendi.