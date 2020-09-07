EBA’da yeni haftanın ders programı belli oldu! EBA TV 7 Eylül canlı ders yayını başladı

Uzaktan eğitimde ikinci hafta heyecanı bugün itibariyle başladı. Eğitim Bilişim Ağı resmi internet sitesi üzerinden duyurulan yayın akışı ve haftalık ders programına göre dersler TRT EBA TV canlı yayını üzerinden naklen aktarılıyor. EBA TV televizyonlardaki farklı platformlardan izlenebileceği gibi internet üzerinden de izlenebiliyor.

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