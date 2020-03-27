Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğrenci giriş ekranı! EBA TV yeni haftalık ders programı yayımlandı mı?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ile öğrenciler uzaktan eğitimlerine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için TRT EBA Tv ve eba.gov.tr üzerinden yayınlar yapıyor. 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitimde ilk hafta geride kaldı. Peki EBA TV yeni haftalık ders programı yayımlandı mı?

EBA TV HAFTALIK YAYIN AKIŞI YAYIMLANDI MI?

Uzaktan eğitimde bir haftanın geride kalmasıyla öğrenciler yeni haftalık ders programını araştırmaya başladı. EBA TV’nin yeni hafalık ders programı henüz yayımlanmadı. EBA TV yeni haftalık yayın akışı belli olduğunda sayfamızda olacak.

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EBA NEDİR? NASIL KULLANILIR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI

EBA TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise olmak üzere üç kanal uzaktan eğitimde kullanılıyor.

Yayın akışlarına eba.gov.tr ana sayfasından ve TRT internet sitesinden günlük ve haftalık yayın akışına ulaşılabiliyor. Ayrıca, her akşam yayın sonlandıktan sonra ve sabah yayın başlayana kadar televizyon ekranından görüntülenebilecektir.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.

Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750