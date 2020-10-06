Eğitimde kara delik

Uzaktan eğitim süreciyle birlikte eğitimde görünür olan maddi sıkıntının sebepleri de ortaya çıktı. TBMM'de onaylandıktan sonra yürürlüğe giren 2019 Yılı eğitim bütçesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Milli Eğitim Bakanlığı'na eksik yatırıldığını Sayıştay, tespit etti.

ÇARPICI RAPOR

Öğretmen, idareci ve personel dahil 1 milyon 287 bin 885 kişinin istihdam edildiği MEB'de, Eğitim/Öğretim hizmetleri ve personel giderleri için 2019 yılı için merkezi bütçeden 113 milyar 813 milyon TL ödenek tahsis edilmişti. Ancak, rapora göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 milyar 519 milyon TL eksik ödeme yaptı. Böylece zaten 113 milyar 118 milyon TL'lik bütçesi eline geçmeyen MEB yeni eğitim yılına eksik ödemeyle başlarken, yıl sonu harcama kalemi 118 milyar 812 milyon TL'ye yükseldi ve açık da 33.7 milyar TL'ye çıktı. 2020 yılının ikinci dönem ve 1. döneminde MEB'in borcunun ne kadara çıkacağı ise 31 Aralık'ta yıl sonu hesap kesimiyle birlikte ortaya çıkacak.

BORÇ BOYU AŞTI

– Hazine son 2 yıldır MEB'e ödemesi gereken toplam 65 milyar 765 milyon TL'yi eksik ödedi.

– Hazine'den MEB'e gelen toplam 85.2 milyarın 81.6 milyarı personel maaşına harcandı.

– MEB yılı SSK'ya da 2 milyar 174 milyon TL borçla kapattı.