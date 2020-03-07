Eğitimde yönetim erkeklerden sorulur!

Eğitim Uzmanı Aladdin Dinçer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kamuda ve eğitimde çalışan kadınların oransal büyüklüğünü istatistiksel olarak raporladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle tüm çalışanların yüzde 29.67’si kadınlardan oluşuyor.

KADINLAR SINIFA ERKEKLER MAKAMA

Milli Eğitim Bakanlığı ise tüm kamu kurum ve kuruluşları içiresinde yüzde 67,17 olan kadın çalışan oranıyla ilk sırada geliyor. Kadınların öğretmenlik mesleğine ilgisi ve toplumda da karşılık bulması kadınları eğitimde sayısal olarak çoğunluk yapıyor. Ancak bu eğitim yönetiminde karşılık bulamıyor. Milli Eğitimi, yönetenlerin yüzde 95.5’i erkeklerden oluşuyor.

ERKEKLİK YÖNETİCİLİK KRİTERİ OLMUŞ

Eğitimci Aladdin Dinçer, “Sınıflarda öğretmen dağılımına baktığımızda yüzde 93.1’le en yüksek oran okul öncesi ve yüzde 645.3’le ilkokulda görülüyor. Öğretmenlik mesleğinde ve eğitim hizmetlerinde çoğunluk kadınlarda olmasına rağmen yönetimde aynı oranda temsil yoktur. Eşit temsili bırakalım, kadınlar MEB’in merkez ve taşra teşkilatının üst düzey yönetiminde kadın yönetici sayısı yok denecek kadar az. Neredeyse, ‘erkek olmak’ yönetici olma kriteri haline getirilmiş” dedi.

“ÖZGÜR EĞİTİM İÇİN ERİL YAPI DEĞİŞMELİ”

“Bakan değişti ama eğitim yöneticilerinde eril yapı maalesef değişmedi” diyen Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü; “Özgür ve demokratik bir eğitim için, merkezine erilliği alan teşkilat yapısının bütünlüklü olarak gündeme alınıp, cinsiyet eşitliği temelli bir dönüşüm yapılmalıdır. Kadınların yönetimde eşit temsilini olanaklı kılacak düzenlemeler gerçekleştirilirse, bu yaklaşım müfredatta yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini de daha inandırıcı yapacaktır. Bakan Ziya Selçuk'tan, yönetimlerdeki eril egemen tabloyu kadınlar lehine değişmesi için daha cesur adımlar atmasını bekliyoruz”

EĞİTİMDE KADINLAR ÇOĞUNLUK AMA…

* Okul öncesi eğitimde yüzde 93,14′ ü kadın

* Özel eğitimde yüzde 57.24 kadın

* İlkokullarda yüzde 64,3′ ü kadın

* Ortaokulların yüzde 54.98’i kadın

* Liselerde yüzde yüzde 50,77’si kadın

* Yaygın öğretimde yüzde 48,21’i kadınlardan oluşuyor.

ERKEK EĞİTİM BAKANLIĞI

*Kadın il müdürü,müdür yardımcısı ve şube müdürü oranı yüzde 4,46'sı (52 kişi)

*Erkek il müdürü, şube müdürü, müdür yardımcısı oranı yüzde 95,54 (1115 kişi)

*Bakan dahil Bakan Yardımcıları,Genel Müdürler, Başkanlar,Müşavir,Özel Kalem Müdürü/Yardımcıları ve Daire Başkanlarının %9,20'si (16 kişi) kadın

*Bakanlığı yönetenlerin yüzde 90,80'i (158 kişi) erkeklerden oluşuyor.

81 İLDE SADECE 3 MÜDÜR

*Bir önceki Bakan İsmet Yılmaz döneminde 2 olan kadın il milli eğitim müdürü sayısı Ziya Selçuk döneminde Muğla, Şırnak ve Sakarya illeriyle 3 oldu.

*Bakanlık merkez teşkilatında görev yapan daire başkanı ve üzeri bürokratların %7′,05’i kadın iken Selçuk döneminde %9,20'ye çıktı.

*81 ilin 44'ünde il müdürü,müdür yardımcısı ve şube müdürü kadın yönetici yok.

BÖLGELERE GÖRE KADIN YÖNETİCİ ORANI

*Antalya, Hatay, İstanbul, İzmir,Muğla,Trabzon'da kadın yönetici istihdam ediliyor.

*Adana, Mersin, Kahramanmaraş,Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir ve Konya’da kadın yönetici yok.

*Kadın yöneticiler bölgelerde; İç Anadolu yüzde 3,39, Doğu Anadolu yüzde 3,47, Güneydoğu Anadolu yüzde 3,65, Karadeniz yüzde 4,15, Marmara yüzde 4,37, Ege yüzde 6,67, Akdeniz yüzde 6,72

*MEB, okullar dahil çeşitli kademelerde kadın yönetici sayısı 85 bin 426 ve oranı yüzde 18.5 açıklarken, bunu yüzde 28’e çıkarılmasını hedefliyor.